تفاصيل البرنامج النضالي الذي يخوضه الاسرى في السجون 

وطن: نشر نادي الأسير تفاصيل الخطوات النضالية التي سيشرع بها الأسرى اليوم وتمتد للجمعة، رفضًا لإجراءات التنكيل المستمرة وخاصة بحقّ أسرى الجهاد الإسلامي.

ومن المقرر ان تبدأ الخطوات اليوم الاثنين، حيث سيوجه الأسرى رسائل إلى كافة إدارات السجون.

اما غدا الثلاثاء، سيقوم أسرى حركة الجهاد الإسلامي، بالاعتصام في الساحات بدعم من أسرى الفصائل كافة، مطالبين بالخروج من الأقسام، التي تم نقلهم وتوزيعهم عليها في محاولة من إدارة السجون لاستهداف البنية التنظيمية للجهاد الإسلامي.

وفي يوم الاربعاء سيخرج جميع الأسرى المتواجدين مع اسرى الجهاد الإسلامي من الأقسام، مكبلين اليدين مع أسرى الجهاد.

اما يوم الخميس فسيتم إغلاق الأقسام بشكل جزئي.

الجمعة: سيعتصم جميع الأسرى في الساحات وقت صلاة الجمعة.