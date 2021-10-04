قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 5 شبان، واستدعت آخر من مدينة القدس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: علي سفيان عبيد، وآدم شفيق عبيد، وإياس حسين عبيد، ومحمد بسام عليان، ومحمد بكر مصطفى، عقب دهم منازل ذويهم في بلدة العيسوية، وتفتيشها".

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال سلّمت الشاب معتصم حمزة عبيد بلاغا، لمراجعة مخابراتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، الأسير المحرر عمر البرغوثي (21 عاما) خلال اقتحامها لحي الطيرة بمدينة رام الله.

واندلعت مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحام الحي، ولم يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عين قينيا ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال قصي رائد العروج من قرية العروج، وإبراهيم محمد جبران (29 عاما)، من منطقة جبل هندازة شرقا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرقي المدينة واعتقلت الأسير المحرر، أحمد نبهان صقر "أبو بصير"، عقب مداهمة منزله في المخيم، كما اعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن شنيور، عقب مداهمة منزله في شارع عمان شرق نابلس.