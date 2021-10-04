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إقتصاد وأعمال
تفاصيل البرنامج النضالي الذي يخوضه الاسرى في السجون
الحركة الاسيرة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
الرئيس عباس يوجه دعوة للقاء وزيرة داخلية الاحتلال والأخيرة ترفض عبر "تويتر"
الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل أسيرين محررين
صرف عملات اليوم مقابل الشيكل
أريج سليم.. محامية مبدعة في كتابة الشعر منذ الصغر
حملة (#الحرية_لشذى_عودة).. عندما يكون المحتوى البصري مهماً في توسيع نطاق التضامن مع الاسرى
اتحاد موردي الأدوية لـوطن: الحكومة دفعت 9% فقط من مستحقات الاتحاد نصفها عبر سندات وهي غير كافية لحل الأزمة
الصحفي الاقتصادي محمد خبيصة يوضح عبر "وطن" أسباب الارتفاع على أسعار المحروقات والغاز لهذا الشهر
قدرورة فارس لـوطن: "إضراب الأسرى عن الطعام مسؤولية الحركة الوطنية عامة .. والاحتلال غير مكترث"
موجز أخبار الساعة الثانية عشرة من وطن
اشتية: سياسة الاحتلال الإجرامية المستمرة بحق شعبنا يجب أن تتوقف
سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري
"قامات" تختتم سلسلة عروض وفعاليات في الوطن والخارج
وجع الفنان الفلسطيني
تطوير الزراعة تعزيز للاقتصاد الفلسطيني
موجز أخبار الساعة الحادية عشرة من وطن
موجز أخبار الساعة التاسعة من وطن
صرف عملات اليوم مقابل الشيكل
04.10.2021
07:22 AM
وطن
: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل
الدولار: 3.22 شيكل
الدينار: 4.54 شيكل
اليورو: 3.73 شيكل
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