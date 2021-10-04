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صرف عملات اليوم مقابل الشيكل

04.10.2021 07:22 AM
صرف عملات اليوم مقابل الشيكل

وطن: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل

الدولار: 3.22 شيكل

الدينار: 4.54 شيكل

اليورو: 3.73 شيكل

 

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