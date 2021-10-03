السعودية تؤكد عقد جولة محادثات أولى مع الحكومة الإيرانية الجديدة

وطن: أكدت السعودية اليوم الأحد أنها عقدت الشهر الماضي جولة محادثات مباشرة أولى مع حكومة إيران الجديدة في إطار عملية تفاوض بدأت في وقت سابق من هذا العام لخفض التوتر بين الدولتين.

وقال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اليوم الأحد إن الجولة الأحدث من المحادثات عُقدت يوم 21 سبتمبر.

وأضاف الوزير السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "لا تزال هذه المحادثات في المرحلة الاستكشافية. نأمل أن تضع أساسا لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين وسوف نسعى ونعمل على تحقيق ذلك".

وبدأت الدولتان اللتان قطعتا العلاقات بينهما في عام 2016 المحادثات في أبريل عندما كانت الولايات المتحدة وإيران تناقشان إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي عارضته الرياض وحلفاؤها.

وأجريت ثلاث جولات من المحادثات السعودية الإيرانية بالعراق في الشهور التي سبقت تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في أغسطس.

وقالت كل من الرياض وطهران في وقت سابق إنهما تأملان في أن تخفف المحادثات التوتر بينهما، لكنهما هونتا من شأن توقعات حدوث تقدم دبلوماسي كبير.