الرئيس يستقبل وفدا من حزب "ميرتس" ووزيرين إسرائيليين

وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من حزب ميريتس برئاسة نيتسان هوروفيتش رئيس الحزب ووزير الصحة، ومشاركة وزير التعاون الاقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين.

وأكد الرئيس أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ووجوب وقف الاستيطان والاجتياحات وهدم البيوت وترحيل المواطنين من القدس، واسترجاع جثامين الشهداء.

وحذر من سياسة تصعيد الاجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

بدوره، أكد وفد حزب ميريتس، مواقفهم الداعمة لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، والتعاون المشترك لمد جسور الثقة، مشددين على أهمية التعاون في مجال الصحة.

المصدر: وكالة وفا