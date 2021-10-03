عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يعادل سكان واشنطن

وطن: وفقاً لإحصاء قامت به جامعة جونز هوبكنز، فإن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز عتبة 700 ألف حالة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن تنظيم حملات تلقيح فعّالة ضد فيروس كورونا في واشنطن تعد الأفضل في العالم.

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا، الجمعة، عتبة 700 ألف حالة في الولايات المتحدة، وفقاً لإحصاء قامت به جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم يعادل تقريباً عدد سكان العاصمة واشنطن.

وتسجيل الولايات المتحدة 700.258 وفاة بالإجمال، يعني أن معدل الوفيات اليومي يفوق ألفاً، في بلد تلقّى 55.7% من سكانه اللقاح بالكامل، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبعد استجابة أوّلية للجائحة كانت محطّ انتقادات شديدة، نجحت الولايات المتحدة في تنظيم حملات تلقيح فعالة ضد كوفيد تعدّ الأفضل في العالم. لكنها على الرغم من ذلك تجد نفسها وقد سجلت أعلى عدد وفيات في العالم، متقدمة على دول مثل الهند والبرازيل، بل إنها حتى تواجه ارتفاعاً في عدد الإصابات بسبب تفشي متحوّر دلتا الشديد العدوى.

وفي حين وصلت أحدث موجات كوفيد الى ذروتها أواخر آب/ أغسطس في العالم، إلا أن الفيروس استمر في الانتشار، خاصة في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، تباطأت بشكلٍ كبير حملات التلقيح التي أطلقتها السلطات الأميركية في كانون الثاني/ ديسمبر، ووصلت إلى أعلى معدلاتها في نيسان/ أبريل مع إعطاء أكثر من 4 ملايين جرعة يومياً في بعض الأحيان.

لكن وضع الكمامات الواقية لا يزال يمثل عقبة أساسية لتحوّله الى قضية سياسية ومصدر انقسام بين الأميركيين، وقد سعى بعض حكّام الولايات الجمهوريين، كما في تكساس وفلوريدا، الى حظر إلزامية الكمامة بحجة أن ذلك يمثّل خرقاً للحريات الفردية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت ولاية كاليفورنيا، الجمعة، أن لقاحات كوفيد ستكون إلزامية لجميع الطلاب.

وفي واشنطن، وُضعت مئات آلاف الأعلام البيضاء على العشب أمام ناشونال مول القريب من البيت الأبيض، إحياءً لذكرى الذين توفوا بكوفيد في الولايات المتحدة.