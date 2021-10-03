أكبر كذبة تسويقية صنعها الأذكياء لسرقة الفقراء

كتب: عبد القادر حسونة

أكبر كذبة تسويقية صنعها الأذكياء لسرقة الأثرياء فصدقها الفقراء، يسوقني حديث فتاتين في مقتبل العمر بسيارة التاكسي عن شراء الملابس، والحديث عن أسعار الملابس الماركات الباهظة جداً، واللاتي يفضلن شرائها عن بقية الملابس رخيصة الثمن والتقليدية حسب قولهن، الملفت في الموضوع هو مدى تهافتهن وتلهفهن لشراء الماركات.

من المؤسف حقا أن يتسابق الشباب والشابات، وكثير جداً من النساء، وراء أكذوبة الماركات الشهيرة، والتي صنعها الأذكياء من التجار، ليميزوا علاماتهم التجارية بعضها عن بعض من خلال وضع شعارات مميزة عن الأخرى، وهي تتميز بالجودة العالية والتكلفة الباهظة.

حجم الإقبال الكبير من النساء للبحث عن الماركات، لا يأتي بالدرجة الأولى بهدف بحثهن عن جودة الملابس، بل في كثير من الأحياء للحديث أمام العامة والتباهي بأن ما تلبسه ذات تكلفة عالية، وهي ثقافة سيئة جداً بدت تغزو مجتمعاتنا العربية، فأصبح شراء الماركة بهدف الظهور بشكل لائق أمام الناس والتباهي، والمزعج في الأمر أن هناك فئة كبيرة جداً من أصحاب الدخل المحدود، هم من يتهافتون لاقتناء الماركات سواء كان بالملابس أو الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها.

في حين لو أننا أمعنا النظر أو تابعنا التجار ورجال الأعمال وأصحاب شركات تصنيع الماركات، فسوف نجدهم على العكس تماما،ً فهم يقتنون الأشياء البسيطة وبتكلفة مالية منخفضة.

إن الحصول على ماركة تجارية أصبح جنوناً عند بعض الناس، فهناك من قام ببيع كليته لعدم امتلاكه النقود الكافية لشراء هاتف آيفون، وهناك من يصطفون طوابير طويلة ولمدة أيام كي يتمكنوا من الحصول على نسخة حديثة من إصدارات الهواتف الذكية، بالرغم أن الاختلاف بين إصدارات الهواتف الذكية قليلة جداً بين الجيل والجيل.

وهنا السؤال، لماذا نلهث وراء الماركات والتباهي بشرائها بمبالغ كثيرة ؟؟ حيث أن بعض الفتيات يذهبن لشراء منتجات لا لشيء إلا لأنها غالية الثمن فقط، فما هذا الجنون وهذا الإسراف بالمال دون وجه حق، أليس من المعقل أن يعيد الناس تفكيرهم ولو قليلاً، في فكرة الماركات، فلماذا أشتري سيارة ب60 ألف دولار، ولدي المقدرة على شرائها بـ 15 ألف دولار، على سبيل المثال، وهي تؤدي نفس الغرض دون فوارق تذكر.

يجب علينا أن نعالج أنفسنا نفسياً، وأن نعرف أن مواكبة الماركات، ليست سوى مشاكل نفسية، يجب أن نتجنبها، فما أجمل العيش ببساطة ودون تكلف، ودون النظر إلى المظاهر البراقة الكاذبة، وتقليد الفنانين والفنانات، فالماركات خديعة كبرى انطلت وتنطلي على الكثيرين، فالماركات لن تجعلك بمستوى أرقى من مستواك الحقيقي.