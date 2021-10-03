حماس تنفي ما نُشر حول إنجاز اتفاق صفقة تبادل أسرى

وطن: نفى عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرى في حركة حماس زاهر جبارين صحة المعلومات التي أوردتها قناة "العربية" عن إنجاز اتفاق صفقة تبادل مع الكيان الإسرائيلي.

ودعا جبارين في تصريح مقتضب وسائل الإعلام لتوخي الحذر، وتجنب بث الشائعات التي تتلاعب في مشاعر الأسرى وعائلاتهم.

وشدد على أن "بث مثل هذه الشائعات لن يفلح في الضغط على قيادة المقاومة".

وتمكنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس من أسر 4 ضباط وجنود إسرائيليين، تحتفظ بهم دون الإدلاء بأي معلومة عنهم.