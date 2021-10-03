الاحتفال بتسليم جوائز "عينٌ على بيتونيا"

وطن: سلم رئيس بلديــة بيتونيا بالإنابة عبد الله جبرا هريش، الجوائز الخاصة على الفائزين بمسابقة "عين على بيتونيا"، والتي نظمتها البلدية ومركزها الثقافي في المدينة والهادفة الى ابراز معالم المدينة الثقافية والأثرية وتسليط الضوء على ممارسات الاحتلال بحق الأرض والمحاصيل الزراعية.

وجرى عقب تسليم الجوائز النقديـة على الفائزين وبقيمة 300 دولار لكل شخص، حيث افتتاح معرض صور من تصوير المشاركين في المسابقة.

من جهته، أكد هريش أن المُسابقة هدفت الى ابراز معالم المدينة الحضارية والأثرية وتسليط الضوء على ممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأرض والشجر والحجر.

واضاف هريش "كما تُسلط المُسابقة الضوء على تصوير الصناعات اليدوية والحرف والصناعات اليدوية وكل ما يتعلق بالمورث التراثي والثقافي والحضاري للهوية الفلسطينية والأدوات الزراعية في المدينة، بالإضافة الى العمل على توثيق قصص النجاح الشخصية والمشاريع الصغيرة، وشملت ايضاً معرض صور للمصورين المشاركين في المسابقة "، والتي جاءت ثمرة اتفاق بين البلديــة والمصور الصحفي جمال العاروري لتنفيذها في المدينة بالتعاون مع مركز بلدية بيتونيا الثقافي.

وشملت الجوائز محور صورة البورترية، وجائزة لمحور صورة السياحة - أماكن التنزه والأماكن والمنشآت التراثية، جائزة محور صورة الزراعة والمحاصيل الزراعية والأدوات المستخدمة في الزراعة، وجائزة محور صورة الصناعات اليدوية والتراثية والصناعات الحديثة، وجائزة العائلة، فيما شارك في لجنة التحكيم كل من المصورين الاساتذة: رولى حلواني وعلاء بدارنة وجمال عاروري.