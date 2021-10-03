وزيرة الداخلية في دولة الاحتلال تزور الإمارات

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزيرة الداخلية في دولة الاحتلال، أيليت شاكيد، تزور الإمارات، اليوم الأحد.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" على موقعها الإلكتروني أن شاكيد المنتمية إلى حزب "يمينا" اليميني سوف تلتقي اليوم مع نظيرها الإماراتي، سيف بن زايد آل نهيان.

بدورها، أكدت القناة السابعة الإسرائيلية أن الوزيرة الإسرائيلية غادرت إلى الإمارات حيث ستحضر، بعد اجتماعها مع نظيرها الإماراتي، مراسم افتتاح الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو-2020" المقام في دبي.

وتعرف شاكيد بمواقفها الإرهابية الرافضة لأي اتفاق مع الفلسطينيين وأي صفقة لتبادل الأسرى معهم.

وكانت شاكيد في عام 2014 قد أعادت نشر نص على حسابها في "فيسبوك" وُصف فيه الشعب الفلسطيني بأنه بأكمله "عدو لإسرائيل" مع الدعوة إلى تدمير المدن والقرى الفلسطينية وكل ما فيها من البنى التحتية.

وفي تصريحات علنية لاحقا، حرضت شاكيد على قتل الفلسطينيين الذين ينفذن اعمال مقاومة ضد الاحتلال وأمهاتهم وتدمير منازلهم.

المصدر: روسيا اليوم