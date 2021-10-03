مجلس الوزراء يقرر عقد اجتماعاته في جميع المحافظات

وطن: قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن مجلس الوزراء قرر عقد جلساته الأسبوعية خلال الأسابيع والأشهر القادمة في جميع محافظات الوطن، من أجل الوقوف عن قرب على مطالب المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

وأضاف ملحم، في بيان، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في ضوء ما حققته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة الخليل الأسبوع الماضي من نتائج إيجابية؛ التقى خلالها رئيس الوزراء، والوزراء، مع جميع المكونات المجتمعية والعشائرية في المحافظة، ما سمح بالاقتراب من قضايا الناس وملامسة اهتماماتهم، والإجابة على أسئلتهم، وإيجاد الحلول الممكنة لمجمل تلك القضايا.

وأوضح أن استئناف عقد اجتماعات مجلس الوزراء في جميع محافظات الوطن، يأتي في أعقاب التحسن الذي تشهده الحالة الوبائية، التي حالت دون الاستمرار في تلك الخطوة التي بادرت إليها الحكومة في الأشهر الأولى من تشكيلها وذلك بعقد اجتماع في قرية فصايل بالأغوار.

وشدد ملحم على أهمية عقد تلك الاجتماعات تباعا في جميع محافظات الوطن، وفق جداول زمنية، تحقيقا للغاية المرجوة منها بالوقوف على مطالب المواطنين في تلك المحافظات، وتلبية احتياجاتهم والمحافظة على السلم الأهلي في مجتمعاتهم، وتمكينهم من التصدي للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف السيطرة على أراضيهم، وقتل أبنائهم، وهدم منازلهم، والاستيلاء على أملاكهم.