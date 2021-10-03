أصالة تنهي 90 ساعة تدريبية في مجال التثقيف المالي

وطن: أنهت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة، المحور التدريبي الأول والذي كان تحت عنوان "التثقيف المالي" من البرنامج التدريبي الذي تنفذه الجمعية في إطار مشروع الابتكار الاجتماعي في قطاع الأغذية الزراعية لتمكين النساء في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط InnovAgroWoMed، بواقع 90 ساعة تدريبية.

وهدف التدريب إلى تزويد مستفيدات مشروع InnovAgroWoMed بالمهارات اللازمة لإدارة مشاريعهن المستقبلية مالياً بما يشمل تحديد الإيرادات والمصروفات ووضع الميزانيات لهذه المشاريع والإدارة المالية التي تمكنهن من تحقيق الأرباح لمشاريعهن والاستفادة من الفرص المتاحة لهن كنساء رياديات.

كما تطرق التدريب إلى الديون وإدارتها والقروض وكيفية الاستفادة منها بأكبر شكل ممكن، هذا بالإضافة إلى القواعد الأساسية لإنشاء التعاونيات وإدارتها والحصول على التمويل اللازم لها.

وقد نفذ التدريب الذي امتد على مدار ثلاثة أسابيع، في مدينة رام الله وضم ٣٣ سيدة من محافظات الخليل وجنين ونابلس ورام الله وطولكرم.

وقالت إحدى المشاركات في التدريب سماح صوالحة: " تدريب التثقيف المالي كان فرصة ممتازة لاكتساب مهارات مالية لتمكيني من تأسيس مشروعي وادارته مالياً والتخطيط الجيد له، وستساعدني المهارات التي اكتسبتها على تحديد مصروفاتي ودخلي وإيجاد التوازن بينها وتحقيق الأرباح كما يجب."

من جانبها قالت مديرة البرامج في جمعية أصالة؛ ميرنا زيادة أن هذا التدريب هو واحد من أهم التدريبات التي تقدمها الجمعية للمستفيدات وأكثرها إفادة كونه يتطرق إلى المهارات الأساسية التي تلزمهن لإدارة مشاريعهن مالياً وتحقيق الاستمرارية لها، هذا بالإضافة إلى مساعدتهن على تطوير قدراتهن في استقطاب الفرص التي تساعد في تأسيس وتطوير أعمالهن.

وستعمل أصالة خلال الفترة القادمة على استكمال تنفيذ هذا البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة العمالية وروح المبادرة لدى النساء فلسطين، من خلال زيادة المعرفة في الإمكانيات في قطاع الأغذية الزراعية.

يذكر أن مشروع InnovAgroWoMed هو مشروع مُمول بنسبة 87% من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه عن طريق برنامج التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط في 4 بلدان وهي تونس وإيطاليا وإسبانيا وفلسطين. ويهدف أساسا إلى تقليص نسب الفقر وتحقيق الادماج الاجتماعي عبر حلول مبتكرة لتطوير نسبة وكيفية مشاركة المرأة في قطاع الأغذية الزراعية سواء كعاملة أو كموظفة أو كريادية مشروع في قطاع الصناعات الغذائية.