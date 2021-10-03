مستوطنون يمنعون مزارعين من دخول أراضيهم والعمل فيها غرب سلفيت

وطن: منعت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، مزارعين من الدخول والعمل في أراضيهم في خلة حسان شمال بديا غرب سلفيت.

وقال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي، يوسف أبو صفية، إن "مجموعة من المستوطنين قاموا بإعاقة حركة المزارعين ومنعهم من الدخول والوصول للعمل بأراضيهم من أجل قطف ثمار الزيتون في منطقة "خلة حسان"".

وأضاف أبو صفية إن "المستوطنين أغلقوا الطريق المؤدية لأراضيهم الزراعية"، مشيراً أنها "ليست المرة الأولى التي يقوم بها المستوطنين وبمساندة الجيش من منعنا الوصولأراضينا والعمل بها، ومصادرة بعض الاليات أثناء العمل، بهدف الاستيلاء والسيطرة عليها لصالح المستوطنة".

بدوره حمّل محافظ محافظة سلفيت، عبد الله كميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة تجاه تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين على المزارعين في محافظة سلفيت بشكل عام، ومنطقتي خلة حسان ببلدة بديا والراس في سلفيت بشكل خاص، بهدف تنفيذ مخطط إسرائيلي في إقامة مستوطنات في تلك المناطق.

ويُشار إلى أن خلة حسان والتي تبلغ مساحتها 4 آلاف دونم مهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين بهدف التوسع الاستيطاني وإنشاء مستوطنة جديدة تربط بين خمس مستوطنات وعدد من الكتل والبؤر الاستيطانية بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، وتعود بدايات محاولات الاستيلاء عليها إلى عام 1983.