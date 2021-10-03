بلدية نابلس وشركة PalPay توقعان اتفاقية خدمة شحن عدادات المياه مسبقة الدفع إلكترونياً

وطن: وقعت بلدية نابلس وشركة PalPay الشركة الرائدة لخدمات السداد الإلكتروني، اتفاقية تعاون يتم بموجبها توفير نقاط السداد الإلكتروني لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع، وذلك في إطار تطوير البلدية لخدماتها الإلكترونية وتسهيل تقديم الخدمة للمواطن.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس إياد خلف رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس، والسيد شفيق بالي مدير المبيعات في شركة PalPay، وذلك بحضور المهندس أنيس سويدان نائب رئيس لجنة إدارة البلدية، والسيدة ليدا أبو الهدى المدير المالي في البلدية، والسيد بسام علاونة مدير إدرة أعمال الشركات لمنطقة الشمال في بنك فلسطين، بالإضافة إلى ممثلين عن أقسام المبيعات في الشركة، والخدمات الإلكترونية والعلاقات العامة في البلدية.

وبموجب الاتفاقية الموقّعة سيتم توفير خدمة شحن عدادات المياه مسبقة الدفع إلكترونياً في نقاط الدفع المعتمدة لشركة PalPay في نابلس، حيث قامت بلدية نابلس بتركيب ما يزيد عن 5000 عداد مسبق الدفع. هذا بالإضافة إلى خدمة التسديد الإلكتروني لفواتير المياه من خلال مراكز التسديد المعتمدة والتطبيقات البنكية وتطبيق المحفظة الإلكترونية "محفظتي PalPay".

ووضح المهندس إياد خلف أن البلدية تسعى بكل طاقتها لتطوير خدمات البلدية الإلكترونية لما لها من أهمية في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتسهيل وتسريع المعاملات المالية لهم، بالإضافة إلى رفع التحصيل لمستحقات البلدية المختلفة. مضيفاً أن البلدية تحرص على تعزيز التعاون مع شركة PalPay وبنك فلسطين لتحقيق هذا الهدف.

بدوره، أعرب السيد معاوية القواسمي مدير عام شركة PalPay عن اعتزازه بهذا التعاون والشراكة مع بلدية نابلس والتي لها بصمتها في تطوير خدماتها المقدمة لأهلنا في نابلس، مؤكداً أن الاتفاقية ستسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين من أجل شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، بالإضافة إلى تعزيز جهود البلدية في تطوير خدماتها المقدمة للمواطن.

وأضاف القواسمي أن PalPay تسعى إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية وتمكينهم من سداد التزاماتهم المالية بكل سهولة ويسر وأمان، وذلك في إطار استراتيجيتها نحو تعزيز ثقافة خدمات الدفع الإلكتروني في فلسطين بما يلبي احتياجات السداد اليومية للأفراد والأعمال بشكل فوري عبر التكنولوجيا والبرمجيات الآمنة دون تكبد عناء الانتظار في ظل ازدحام المتطلبات اليومية والمهنية.

ومن جهته، شكر السيد شفيق بالي بلدية نابلس على اهتمامها بملف الخدمات الإلكترونية وتطويره، مؤكداً أن إنجاز اتفاقية الشحن لعدادات المياه مسبقة الدفع يُعد من أهم الاتفاقيات التي ستساهم في تسهيل الخدمة على المواطنين المستفيدين.