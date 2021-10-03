محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدم للطعن بقرار "الإداري" بحق الأسير المضرب الفسفوس

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محكمة "عوفر" العسكرية رفضت الاستئناف المقدم من قبل الهيئة للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس .

وبينت أن الفسفوس يخوض اضرابة لليوم 81 على التوالي رفضاً لاعتقاله الاداري، وسط تدهور حاد على حالته الصحية.

ولفتت إلى أن الطاقم القانوني في الهيئة بصدد التوجه للمحكمة العليا في القدس للطعن بقرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه .

علماً بأن الأسير الفسفوس (32)عاما من بلدة دورا / الخليل أسير سابق اعتقل عدة مرات وكان آخرها في شهر تموز 2020 وهو متزوج وأب لطفلة .

وتجدر الاشارة بأنه الى جانب الأسير الفسفوس يواصل خمسة أسرى آخرون معركتهم رفضا لسياسة الاعتقال الإداري وهم:

الأسير مقداد القواسمة / الخليل ويخوض إضرابه لليوم 74

الأسير علاء الاعرج / طولكرم ومضرب منذ 56 يوماً

الأسير هشام ابو هواش / الخليل ويخوض إضرابه لليوم 48

الأسير رايق بشارات /طوباس و مضرب لليوم 43

الأسير شادي أبو عكر/ بيت لحم ومضرب منذ 40 يوماً

