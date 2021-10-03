6 وفيات و511 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل 6 حالات وفاة و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1472 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في تقريرها اليومي، أنّ الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت إلى 361، بينهم 235 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت الوزارة بتعافي 777 حالة من بين المصابين بالفيروس، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 152124.

وذكرت أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 171256 إصابة بينها 17728 حالة نشطة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1404.

وبيّنت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت لغزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 425144 شخصًا.