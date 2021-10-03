محدّث| الاحتلال يعتقل 8 شبان من نابلس ورام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الأحد، أربعة شبان بينهم ثلاثة أشقاء بمحافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، واعتقلت الأشقاء إبراهيم وخليل وعلاء أبو عوض من منزلهم بشارع القدس.

كما اعتقلت الأسير المحرر سامي أبو حمادة من منزله بمخيم بلاطة شرقي نابلس.

ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة شبان ايضا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: عمر محمد البرغوثي (27 عاما) من بلدة كوبر، وعبد المعطي الرفاعي (22 عاما) من بلدة كفر عين، ومحمد مصطفى موسى (22 عاما)، ومحمد ناصر الخواجا (20 عاما) من بلدة نعلين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت لقيا، وشقبا غرب رام الله، وبيرزيت، ودير أبو مشعل، ودير غسانة شمالا.