الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يقتل طموح ساوثهامبتون في اللحظات الأخيرة

وطن: انفرد فريق تشيلسي بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "مؤقتًا"، بفوزه الشاق على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثية لهدف مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.

وأحرز تريفوه تشالوباه هدف تشيلسي في الدقيقة التاسعة، وتيمر فيرنر بالدقيقة 84، وبن تشيلويل في الدقيقة 89 أهداف تشيلسي، فيما سجل جيمس وارد بروس هدف ساوثهامبتون بالدقيقة 61 من ركلة جزاء، قبل أن يتعرض للطرد في الدقيقة 77.

ورفع تشيلسي رصيده بهذا الانتصار إلى 16 نقطة، وبفارق نقطتين أمام ليفربول الذي يخوض قمة مباريات الجولة مساء الأحد أمام ضيفه مانشستر سيتي (13 نقطة)، فيما بقي رصيد ساوثهامبتون 4 نقاط في المركز السابع عشر.