تقديم لوائح اتهام بحق أسرى "نفق الحرية" اليوم

وطن: من المقرر ان تقدم نيابة الاحتلال لوائح اتهام صباح اليوم الأحد، بحق 11 أسيراً في قضية "سجن جلبوع"، وهم 6 أسرى استطاعوا تحرير أنفسهم من السجن قبل إعادة اعتقالهم، بالإضافة لخمسة آخرين اتهموا بمساعدتهم على الهرب.

ويتوقع توجيه لوائح اتهام بحق الأسرى تشمل "الهرب" من السجن، ودخول دولة الاحتلال بشكل غير قانوني، وتعريض الحياة للخطر، كما سينسب للأسرى الخمسة الآخرين تهم المساعدة على ارتكاب مخالفة.

وكان ستة أسرى نجحوا، فجر 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، عبر نفق تمكنوا من حفره.

وأعاد جيش الاحتلال اعتقال الأسيرين الزبيدي ومحمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر، والأسيرين قادري ومحمود العارضة" بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر في الناصرة.

وقبل فجر 19 أيلول/ سبتمبر، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات في مدينة جنين، بعد 13 يومًا من انتزاع حريتهم.