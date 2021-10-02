وفد كبير من حماس يصل إلى القاهرة غدا الأحد.. لبحث عدة ملفات

وطن: قال مصدر قيادي في حركة حماس، مساء اليوم السبت، إن وفدًا من الحركة برئاسة اسماعيل هنية، سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة غدًا الأحد.

وسيجري الوفد مباحثات مع قيادة المخابرات العامة المصرية بشأن المستجدات السياسية وملفات مشتركة.

وإضافة لهنية، يضم الوفد في عضويته نائبه صالح العاروري، ورئيسي الحركة في غزة والخارج يحيى السنوار وخالد مشعل، ومعظم أعضاء المكتب السياسي للحركة.

وأشارت المصادر الى أن المكتب السياسي لحركة حماس سيعقد اجتماعه في القاهرة للمرة الأولى على صعيد واحد منذ انتهاء الانتخابات الداخلية للحركة.

وسيلتقي عدد من أعضاء المكتب السياسي لـ"حماس" برئاسة هنية وزير المخابرات المصرية وعددا من قيادات الجهاز، حيث من المتوقع بحث القضايا الثنائية بين الطرفين وفي مقدمتها حصار غزة وإعادة إعماره، كما سيتطرق اللقاء إلى ملف صفقة تبادل الأسرى وقضايا أخرى ذات صلة.

وحول ملف صفقة التبادل ذكرت المصادر القيادية أنه لا يوجد تطورات استثنائية في الفترة الأخيرة، وما زال الاحتلال يماطل في التقدم بالملف.

وقالت، إن الباب مفتوح لإجراءات عملية في حال قبول الاحتلال بخارطة الطريق التي قدمتها "حماس" من أجل صفقة التبادل.

ومن جانبها، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها، في وقت سابق قولها إن "المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوسيط المصري هاتفيًا بإمكانية عقد جلسات خاصة للتباحث في ملف صفقة تبادل الأسرى بشكل عام والشروط التي وضعتها حماس"، مؤكدة أن وقت استعادة الجنود الإسرائيليين ورفاتهم قد حان فعلًا وفق ما جاء في المكالمة.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، زاهر جبارين، قال إن الحركة قدمت للوسطاء خارطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب "إسرائيل".

- وكالات