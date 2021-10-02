محامي "عائلة بنات" يعلن التوافق على عودته ليمثل الادعاء أمام المحكمة العسكرية في محاكمة قتلة الناشط بنات

وطن: قال ممثل "عائلة بنات" المحامي غاندي الربعي إنه "تم التواصل مع عائلة الشهيد نزار بنات والتوافق على العودة إلى المحكمة العسكرية الخاصة، ليمثل الإدعاء عن عائلة الضحية بنات".

وأوضح الربعي في منشور له على صفحته على الفيسبوك مساء اليوم السبت إن الجلسة القادمة لمحاكمة قتلة بنات ستعقد يوم الاثنين القادم 4/10 الساعة العاشرة صباحا.

وكانت عائلة بنات اعلنت الثلاثاء الماضي 28-9-2021 عن تعليق مشاركة ممثل العائلة المحامي غاندي الربعي وجميع أعضاء الفريق القانوني حضور جلسات المحاكمة لقتلة نزار، ردا على استمرار السلطة في اختطاف الشاهد الرئيسي بالقضية حسين بنات.

وقالت العائلة إن محكمة السلطة مددت اليوم اعتقال الشاهد حسين بنات 7 أيام تزامناً مع الجلسة الثانية المخصصة للاستماع للشهود وإظهار البينات في عملية اغتيال نزار.

وحملت العائلة في بيان صادر عنها رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة وصحة ابنها حسين الذي يعاني من مرض تسوس في عظام الجمجمة. مناشدة المجتمع الدولي وكل المنظمات الحقوقية لحماية حسين من إعدام محقق تنوي السلطة تنفيذه بشكل غير مباشر، على حد تعبيرها.