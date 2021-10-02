اللواء يوسف الحلو مديرًا عامًا للشرطة خلفا للواء عطا الله

وطن: أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، قرارًا بتعيين اللواء يوسف الحلو مديرًا عامًا لجهاز الشرطة، خلفًا للواء حازم عطا الله، الذي شغل المنصب منذ العام 2008.

وشغل الحلو منصب رئيس هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن الفلسطينية، منذ عام 2012 إلى حين صدور القرار بتعيينه اليوم مديرا عاما للشرطة.

ومارس الحلو التدريس العسكري، بعد تخرجه من المدرسه البحرية اليمنية "الحديدة"، كما وكان في جهاز أمن الرئاسة.

وهو من بلدة بيتا جنوب نابلس، وكان مرافقًا شخصيًا للرئيس الراحل ياسر عرفات، والتحق في مدرسة الكوادر ببيروت عام 1979 في دورة تثقيفية لإعداد الكادر (دورة الشهيد ماهر البورنو)، كما وتم انتدابه إلى دورة للكلية العسكرية في بلغاريا عام 1980.

انتدبته القيادة الفلسطينية أيضًا عام 1982 هو ومجموعة من زملائه للدراسة العسكرية العليا في جمهورية ألمانيا الشرقية.

وكان اللواء حازم عطا الله، الذي سبق اللواء الحلو في هذا المنصب، قد تسلم مهام عمله مديرًا عاما للشرطة في السابع والعشرين من شهر مارس عام 2008.