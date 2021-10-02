الرئيس عبّاس: حلّ الدولتين أو خيارات أخرى كحدود التقسيم أو "الدولة الديمقراطية"

وطن: قال الرئيس محمود عبّاس، مساء اليوم السبت، إنّ رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى كالعودة للمطالبة بقرار التقسيم للعام 1947، أو الذهاب إلى الدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية التي تتحقق فيها الحقوق السياسية والمدنية الكاملة للفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية، وليس الدولة الواحدة التي تقوم على تأييد الاحتلال وفرض نظام الأبارتهايد والفصل العنصري.

وطالب الرئيس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإحقاق الحق الفلسطيني وردع إسرائيل عن مواصلة احتلالها وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس، خلال لقاء جمعة بفعاليات من محافظتي الخليل وبيت لحم بمقر الرئاسة: "آن الأوان لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعدم إصدار الوعود والمماطلة في التنفيذ من قبل أطراف المجتمع الدولي؛ بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة".

وتناول القضايا التي جاءت في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حدد فترة عام واحد لإنهاء الاحتلال، واطلع على "أخر التطوارات في الخليل وبيت لحم للعمل على تنفيذها حسب الإمكانيات المتاحة، بشكل فوري أو تدريجي، بما يفضي إلى خدمة المواطن، وهو أغلى ما نملك".