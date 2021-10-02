حماس: جاهزون لعقد صفقة تبادل منذ الغد ولكن بشروطنا

وطن: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مسؤول ملف الأسرى فيها، زاهر جبارين، أن ملف صفقة تبادل الاسرى مفتوح لمن يستطيع تحقيق كل شروط المقاومة.

وأشار جبارين في تصريحات له، مساء اليوم السبت، إلى أن حركته جاهزة لعقد صفقة منذ الغد ولكن بشروطها، وليس على حساب الخطوط الحمراء التي وضعتها المقاومة الفلسطينية.

وكان مصادر إعلامية قد تحدثت أن مفاوضات صفقة التبادل تراوح مكانها، في ظل رفض الاحتلال الإفراج عن أسرى شاركوا في عمليات "قتل إسرائيليين".