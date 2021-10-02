الصحة: 12 وفاة و679 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفايروس كورونا بلغ 679 إصابة و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 21، ضواحي القدس 5، جنين 32، أريحا والأغوار 11، بيت لحم 18، طوباس 5، نابلس 30، الخليل 10، سلفيت 5، رام الله والبيرة 32، قلقيلة 3، قطاع غزة 552".

وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالتان في نابلس، حالتان في بيت لحم، حالة في أريحا والأغوار، حالة في طولكرم.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 201، ضواحي القدس 21، جنين 76، أريحا والأغوار 30، بيت لحم 19، طوباس 6، نابلس 95، الخليل 32، سلفيت 37، رام الله والبيرة 123، قلقيلة 28، قطاع غزة 1105".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 66 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 179 مريضا، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.