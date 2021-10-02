6 وفيات و552 إصابة جديدة بفايروس كورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة صباح، اليوم السبت، تسجيل 6 حالات وفاة و 552 إصابة بفيروس كورونا بعد فحص 1678 عينة مخبرية خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى تسجيل 1105 حالات تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 151347 حالة.

في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات في قطاع غزة 170745، تُوفي منهم 1398، علمًا أن الإصابات النشطة وصلت 18000.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 353 حالة، بينما وصلت الحالات الخطيرة والحرجة 229.

فيما يخصّ التطعيمات، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لـ "كورونا" 423999، وفق التقرير.