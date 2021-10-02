مقتل شاب في حيفا المحتلة في جريمة إطلاق نار

وطن: قُتل مهران عبد الرازق مغربي، في الأربعينيات من عمره، متأثرا بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا، مساء الجمعة.

وأفادشرطة الاحتلال أنها "تلقت بلاغا عند الساعة 19:43 حول مصاب في حيفا، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لشخص عانى جروحا خطيرة وغير مستقرة".

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج. وأعلن الأطباء وفاته في وقت لاحق.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد.