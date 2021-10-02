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إقتصاد وأعمال
سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري
6 وفيات و552 إصابة جديدة بفايروس كورونا في غزة
21 عاما على هبة القدس والأقصى: زيارة أضرحة الشهداء
الاحتلال يعيد اعتقال أسرى محررين في جنين
مقتل شاب في حيفا المحتلة في جريمة إطلاق نار
صرف العملات اليوم مقابل الشيكل
إصابات بالرصاص الحيّ والاختناق الشديد خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن
الاحتلال يماطل في تسليم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية من قباطية
الاحتلال يجبر عائلة يغمور المقدسية على هدم جزء من منزلها ذاتيا
موجز أخبار الساعة الثانية عشرة من وطن
بتكوين تصعد لأعلى مستوى في قرابة أسبوعين
آليات الاحتلال تجرّف أراضٍ في سلفيت لصالح مستوطنة "اريئيل"
موجز أخبار الساعة الحادية عشرة من وطن
موجز أخبار الساعة العاشرة من وطن
المستوطن البائس واليائس "نفتالي بينيت"
خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة 2021: هل يكسر حالة الجمود السياسي؟
قطر.. بدء التصويت في انتخابات مجلس الشورى
مركز الدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان: مناطق جنوب الخليل والمسافر بؤرة تركيز سياسة تطهير عرقي لا تخطئها عين
لقاح موديرنا والتهاب عضلة القلب.. تعليق مهم من الصحة الكندية
"دنيا" المركز التخصصي لأورام النساء يطلق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي للعام 2021
صرف العملات اليوم مقابل الشيكل
02.10.2021
07:30 AM
وطن
: تصرف العملات مقابل الشيكل اليوم:
الدولار: 3.22 شيكل
الدينار: 4.54 شيكل
اليورو: 3.73 شيكل
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