اعتصام في قباطية للمطالبة بتسليم جثمان الشهداء خزيمية وأبو وعر وكميل

وطن: نظمت فعاليات وقوى وأهالي بلدة قباطية جنوب جنين، الليلة، وقفة احتجاجية واعتصام للمطالبة بتسليم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية والشهيدين الأسير كمال أبو وعر ومحمود كميل الذين تحتجز سلطات الاحتلال جثامينهم.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بسياسة الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا، مستنكرين عمليات الاعدام الميدانية.

كما طالبوا المؤسسات الانسانية والحقوقية التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامينهم كي يتسنى للأهالي تشييع جثامينهم ودفنهم حسب الأصول وبما يليق بالشهداء.

وبعد الاعتصام، توجه المشاركون في مسيرة لبيت عزاء الشهيدة خزيمية مقدمين التعازي لعائلتها.