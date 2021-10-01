رثاء الى الشهيد جهاد محمود العالول

كتب: محمود جودت قبها

كيف ترحل وفي قلوبنا عقولنا حياتنا تعيش ذكراك تموت وأنت الحر.. جهاد يا نور الفجر يا وجه القمر و الأرض والسماء... تناديك وأنت تعلو وترتفع طائرا مهاجرا فوداعا يا عزيز وداعا يا شهيد وداعا يا جهاد الوطن وداعاً يا شهيد الانتفاضة وداعا يا شهيد الثورة .

أيها الشهيد البطل.. ايها الأبي المقدام.. أيها الراحل إلى دار خير من دارنا.. أيها الأكرم منا جميعا. أي لسان يوفيك حقك فى الرثاء؛ أى كلمات تعطى معنى ما قدمته من وفاء وتضحيات؟!! هل بعد الجود بالنفس والروح من فداء.. من عطاء.. يا سيد الكبرياء فى الزمن المأثور بالصمت، أيها الصاعد إلى عالم الاعتناق، أيها التارك دار الزوال إلى دار البقاء، أيها المصاحب بإختيار الله لكم الرسل والأنبياء.. أى دم رائع هذا الذي منك سال أى عبق هذا الذى منك فاح؟ فملأ الدنيا عطرا وعبيرا أبيت إلا الصمود فوق القمم.

أبيت إلا مكانا فوق النجوم. قلت أنك ستموت ولكن سنموت رجالا و أبطالا وقفت والشمس تشرق فينا إشراقها وتغرب فينا غروبها، شروقك فينا نور لا يفنى وغروبك عنا ذكريات لا تنسى، بطولتك.. شجاعتك.. اقدامك.. ايثارك.. فداؤك، كلها خصال تزينك فى اليوم ألف مره.

أقسم لك أنك أقوى من جراحك، أقوى من زمانك ألف مرة. أنت كل شيئ فينا، ذكراك ستبقى في الفؤاد محبة قتلوك لأنك ما كنت يوما رقما زائدا ما كنت يوما للغدر معاهدا، بل دوما للحق ناصرا ونيل الشهاده راغبا. يكفيك أن الله شهد لكم أنكم ما متم ولكنكم أحياء عنده عز وجل يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله.

لا يؤلمنا الا فراق من أحببنا، وهل كفر يعقوب حينما ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم إلا لفراق يوسف.. نعم نبكي رغم يقيننا أنكم أحياء نحزن رغم يقيننا أنكم فرحين بما آتاهم الله من فضله، ولكن ما يحزننا ولا بكائنا إلى حزن وبكاء يعقوب وأسفه على يوسف على فراق من أحب وعشق. كل كلمات الرثاء عاجزة كل دموع الألم غير كافية أنتم في قلوبنا.. فى صدورنا.. بين خلايا أكبادنا أنتم عزنا وفخرنا، بكم يعتز الوطن ويفخر، بكم تعلو الأمة وتنهض... بكم نستمر .

بماذا أرثيك يا جهاد..بدمع ٍ قد تحجّر في المحاجر..أم بآهات ٍ مُتنَ في الحناجر..أم يا ترى أرثيك بتراب ٍ ..أهيله على جُثمانك الطاهر..تواريت عن الورى تحت الثرى..والزوايا تناديك..والأماكن..وتناديك المناظر..أعلم بأنك لم تعد تستطيع سماعنا..ولكنه صدى بوح ٍ ..قد تردد في كل خاطر..هاهو هول الصدمة قد مزّق جدران صمتي..فتفقست أحرفي من فم قلمي..تبوح ببكائك اليوم وتجاهر..لم يعد للأماكن طعمٌ..ولم يعد للنوم رائحة..وكل الأشياء قد فقدت قيمتها..حتى المعاني..لم تعد تحتويها الدفاتر..أراك في كل الوجوه..ترقبنا..وأرى الوجوه فيك تنعى حزننا..أحس بوجودك قربي....كعادتك..أنت مهما تحدثت عنك يا قائدنا و صديقنا واخونا جهاد ..أكاد لا أحصي فيك المآثر..يتوه الصوت صمتاً..ونطمس الحروف وتضيع..والدموع تتوارى خجلاً خلف نظارتي..وتنكسر الآهات على جدار الحزن ..وما لها بعد الله يا جهاد ..من جابر.

لم يعد لون الحياة مزهراً..والظلام ساد أنوار النهار..لم يعد شدوّ الطيور يُشجي..والحزن أطبق حولنا ألف ألف جدار..لم يعد للوجهات محطات..تحتضن أشواق المسافر..لا يا جهاد .. لازلنا .. أنا وذكراك نشعر بدفء الأماكن..تلك التي تشتاق لك فيها سويةً..نتجاذب نستذكر أطراف عملك النضالي الوطني ونتسامر الذكرى ..لا يا جهاد..ستبقى ذكراك فينا..تجري مجرى الدم في الشرايين..وسيبقى القلب ينبض بها..مهما طال غيابك..بل ستبقى أنت فينا يا جهاد فكل كلمة رسمتها أمامي باتت كلماتي التي نرددها دون أن أشعر بأنها ليست كلماتي أنا و كل قصة و قصيدة رؤيتها و أغنية أنشدتها حفظتها عن ظهر قلب الوطن .

هذا الصباح مُرّ في فمي، تتدحرج الذكرى بين زوايا العتمة، وخواطر البوح، وتباريح السفر لا الدمع يكفكف الآم الرحيل، ولا الوجع الضارب في أعماق النفس يخفف لوعة الفقد، ولا التوقف عند محطات الرفاق يجلب شيئا من السلوى هذا الصباح مر في فمي، كل ما حولي يوحي بالذبول، حتى الكلمات تتحشرج في أستعيدها من قاع التردد تبقي على خيط الحياة المدود.

للشهادة جلال يا جهاد. كما له مرارة وألم وشعور بالغ بالفقد، نحن وحدنا من تمتد به الحياة نبكيكم، ونذرف الدمع في وداعكم، ونشيعه لمثواهم الأخير، ونحن لا نكاد نصدق أننا لن نراكم بعد اليوم.

إننا في الحقيقة لا نبكيك يا جهاد لأنك استشهدت، بل نبكي أنفسنا لأنك تركتنا وحدنا. إن كل ألآمنا ودموعنا وفرقنا وقلقنا لأننا لن نراك بعد اليوم في دنيانا، وقد كانوا بعض سلوتنا أو جزءا من حياتنا أو بقية من رفاقنا… إننا نبكي من أجلنا نحن، لأنك رحلت الى جنان النعيم مع الشهداء و الأنبياء و الصديقين.