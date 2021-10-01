الصحة: 22 وفاة و 1340 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 22 وفاة و 1340 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 31، طولكرم 46، جنين 48، بيت لحم 28، أريحا والأغوار 17، سلفيت 7، نابلس 35، رام الله والبيرة 27، الخليل 28، قلقيلية 5، طوباس 3، قطاع غزة 1065".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 32، طولكرم 163، جنين 92، بيت لحم 7، أريحا والأغوار 17، سلفيت 16، نابلس 168، رام الله والبيرة 110، الخليل 37، قلقيلية 38، طوباس 9، قطاع غزة 1300".

وسجلت 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، 10 حالات في محافظة نابلس، حالتان في طولكرم، حالتان في الخليل، حالة في جنين، حالة في رام الله، حالة في ضواحي القدس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 72 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 200 مريض، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,402,892 بينهم 752,412 تلقوا الجرعتين من اللقاح.