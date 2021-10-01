الاحتلال يقمع مسيرة بيتا الأسبوعية السلمية

وطن: قمعت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأوردت وسائل محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز من الطائرات المسيرة على المشاركين بالمسيرة الأسبوعية الرافضة للبؤرة الاستيطانية

وأشارت إلى إصابة عدد من المواطنين بالرصاص المطاط والغاز؛ إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة ضد الاستيطان.

وتأتي هذه المسيرة أسبوعيًّا في بلدة بيتا والتي تتعرض لاعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ورفضًا لإقامة بؤر استيطانية في المنطقة.