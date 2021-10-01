صلاح الدين موسى يكتب لوطن: الدروع التكريميه عنوان للنفاق يجب وقفها

تنتشر في بلادنا ظاهرة تكريم الوزراء ومن في حكمهم من المحافظين ومن يتقلدون ادارة الشأن العام من مدراء الاجهزة الامنية والمدنية وحتى مدراء مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع العلم ان من يتم تكريمهم وتقديم الدروع لهم في الغالب هم مسئولين من المفروض ان يقوموا بواجباتهم المكلفين فيها وظيفيا او اجتماعيا او اقتصاديا او امنيا، حتى ان هناك بعض الجهات تقوم بتكريم وزير او محافظ او مدير جهاز امني سواء في المحافظات او على المستوى المركزي وهو لم يبدا عمله في المحافظة او المدينة. فاي نفاق هذا!

لا يوجد معيار واحد للتكريم حتى ان بعض المسئولين تكون خزانته مكتظة في الدروع التي قد يحملها معه من مكان الى اخر تنتهي برميها في صفيحة القمامة بعد عدة سنوات وقد لا يتذكر من كرم هذا المسئول او ذاك بعد زمن قصير سيما ان انتهى عمل المسئول وعاد مواطن بلا مسمى او احيل للتقاعد او تم اقصاءه.

ان جوهر التكريم هذا يعكس حالة من التذلل والخنوع لمسئولين جزء منهم بالكاد يقوم بمسئولياته، فعلى اي اساس يتم تكريمهم ولماذا؟؟؟

نعتقد أن هذه الظاهرة يجب التعامل معها وعلاجها من جذورها ، مع ان المرحلة التي نعيش هي مرحلة الشهداء والأسرى لا تتحمل كل ذلك بما اننا امام ظاهره يجب اجتتاثها فاننا نقترح الامور التالية لوقف هذه الظاهره وهي:

1- أن يقدم بدل الدروع المصحف الشريف مثلا، إن كان بالفعل قد قدم هذا المسئول عمل يستحق عليه التكريم من الأساس، لا أن يكون نوعا من التسويق الإعلامي ليس إلا.

2- أن يستبدل التكريم بدرع لمن يستحق بكتاب أو رواية تعكس جوهر التكريم .

3- أن يتم إرسال رسالة إلى من يتم تكريمه بناء على الأسس التي دعت هذه الجهة أو تلك إلى تكريمه.

4- إن كان ولا بد من تكريم هذا الشخص أو ذاك فلما لا يكون التكريم يشمل على صور الشهداء أو الأسرى أو الجرحى أو معالم المدينة أو على أي شكل يتم اختياره يعكس القيمة والرسالة المعنوية لهذا التكريم، بحيث يترك اثر في نفوس الحضور والمهتمين لا أن يصبح بابا للتندر والسخرية.

5- أن تقوم جهة رسمية أو أهلية بوضع معايير للتكريم على المستوى الوطني حتى لا تبقى هذه الظاهرة منتشرة بصورة مقيتة بحيث يتم تكريم عدد من الشخصيات العامة أو الخاصة أو من قدم بالفعل خدمة لبلده من خلال جائزة سنوية تنشأ على المستوى الوطني، ولجان تشكل على المستوى المحلي لتكريم أصحاب المبادرات المحلية.

6- نقترح على رئيس الوزراء إصدار قرار بوقف تكريم الوزراء ومن في حكمهم ومدراء الأجهزة الأمنية والمحافظين وغيرهم، خاصة أن اغلبهم للأسف الشديد بالكاد يؤدي واجباته الموكلة له.

7- على مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقف التعامل بهذه الظاهرة وابتداع وسائل أكثر فائدة وذات قيمة اكبر تعود على من ترغب بتكريمه وعلى المجتمع بخير وفائدة وتعزز من القيم المحمودة لا تلهث وراء التقليد والنفاق المجتمعي.

8- لماذا لا نتجه نحو تكريم الأعمال والمؤسسات لا الأشخاص فقط بحيث نؤسس من خلال التكريم إلى ثقافة المؤسسة لا الفرد.

في الواقع وجدت العديد من الجهات ظاهرة التكريم بالدروع وسيلة للتواصل والاتصال مع المسئولين ممن يصعب الوصول إليهم ، أو أن لهذه الجهة التي كرمت الوزير أو المسئول لها مأرب أو مطلب ترغب في التعامل معه وحله .

ظاهرة التكريم بالدروع تعزز من النفاق الوظيفي والخدماتي وتقتل في نفوس الناس الثقة فيما تبقى بهذه المنظومة.

يجب أن نكرم الشهداء والأسرى وأسرهم ومن قدم لفلسطين خدمة جليلة تستحق ذلك ، وإلا فأنها درب للخنوع والتقرب لمسئول قد أتي أو انتقل إلى مكان أخر، لا احد سيذكره لا بدرع ولا بخير إن لم يقدم لفلسطين، وفلسطين فقط.

وفي ختام مقالتي اقول لكم رجاءاً عددوا لنا انجازات لاشخاص تم تكريمهم في محافظتك او بلدك! وهل تعتقد ان هناك اسس لذلك ام ان النفاق كان هو العنوان!!!