محكمة الاحتلال تؤجّل بناء مكبّ للنفايات يخدم سكان محافظة رام الله

وطن: قررت محكمة الاحتلال العليا، تأجيل بناء مكب للنفايات في منطقة فارغة قرب مستوطنة "ريمونيم" الواقعة شرق رام الله، لخدمة سكان المحافظة.

وبحسب موقع "ماكور ريشون" العبري، إن "مكب النفايات كان سيتم تجهيزه من بدعم من الحكومة الألمانية لمساعدة الفلسطينيين من سكان رام الله بهدف معالجة مشكلة تراكم النفايات".

وأشار الموقع، إلى أن قرار تأجيل بناء المرفق الحيوي بالنسبة لسكان رام الله، جاء لأسباب تتعلق باشتراط خدمته فقط للفلسطينيين.

يذكر أن النفايات المنتجة في رام الله، تنتقل يوميًّا إلى مكب زهرة الفنجان في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأظهرت معطيات تقرير رسمي، أن متوسط إنتاج الأسرة الفلسطينية يوميًّا، من النفايات المنزلية، يبلغ حوالي 2.9 كيلو غرام.