عقل أبو قرع يكتب لـ"وطن": الشباب قادة التغيير ...وقمة المناخ العالميه!!

وطن: عقدت جمعية المرأه العامله الفلسطينيه للتنميه وبالتعاون مع جهات محليه ودوليه قبل أيام مؤتمرا بعنوان " الشباب قادة التغيير"، ومن خلال الحضور الواسع والاهتمام الاعلامي الواضح والمشاركه الشبابيه المتزايده، وبالاخص من الشابات أو من النساء اليافعات، واللاتي تشكلن حوالي النصف او ال 50% من الفئات الشابه في بلادنا، يتضح مدى تعطش الشباب للتفاعل مع قضاياهم وبشكل مباشر، وكذلك مدى اهتمام أطياف المجتمع بتنوعها، بقضايا الشباب وتطلعاتهم وبل الايمان بأن التغيير وفي مختلف الاصعده، لن يحدث، وأن تم لن يتصف بالاستدامه، بدون مشاركة الشباب في التغيير والاهم في قيادة التغيير، والاكثر أهميه في الحفاظ على التغيير أي في استدامة التغيير.

وبرز أهتمام الشباب الفاعل خلال المؤتمر بمحورين أساسيين تم التركيز عليهما، وبشكل عملي، وكلاهما يتقاطعان من خلال سبر تطلعات الشباب ومنهن الشابات اللواتي شكلن الاغلبيه في المؤتمر، بالدفع في التغيير من أجل الافضل والتعامل مع حاجاتهم، حيث ركز المحور الاول على الجانب السياسي وأهمية وبل حتمية المشاركه السياسيه للشباب من أجل الحفاظ على الديمقراطيه والانتخابات والحريه والتغيير المنظم الذي لا ينفصل عن التغيير في الجانب الاقتصادي المهم للشباب من حيث العمل والابتكار والتقدم والتنميه، والابتعاد عن شبح البطاله وتداعياتها القاسيه.

بينما ركز المحور الثاني خلال المؤتمر على الجانب الاجتماعي التربوي الثقافي القانوني، الذي يتعلق بالاسره ومكوناتها وطرق التعامل داخلها، من حيث موازين القوى والعنف بأنواعه، وسبل حماية الاسره وبالاخص المرأه من العنف وتداعياته، وكان التركيز على أهمية التقدم بقانون" لحماية الاسره من العنف" ، بحيث يتناسب مع الواقع الفلسطيني الحالي وتشكلاته المختلفه، وفي نفس الوقت يحافظ على الهويه الثقافيه التربويه الاجتماعيه الفلسطينيه متماسكه وقويه، والذي لا يتعارض مع ضرورة التغيير في مسارات متعدده.

وفي ظل الحديث عن التغيير تنعقد هذه الايام أجتماعات عالميه، يحضرها أكثر من خمسين وزيرا وعشرات من المسؤولين والممثلين الاخرين لمعظم دول العالم، للتحضير لقمة المناخ العالميه، التي من المتوقع انعقادها الشهر القادم في مدينة غلاسكو الاسكتلنديه في بريطانيا، ورغم التوافق العالمي النظري على خطورة التغييرات البيئيه والمناخيه في العالم، واثارها المباشره المدمره والتي لا تفرق بين دوله واخرى.

الا ان التطبيق العملي لقرارات قمم مناخ سابقه، وبالاخص قمة المناخ في باريس، لم تد طريقها الى التنفيذ ، وما زالت غازات التلوث بانواعها ومن مصادر الطاقه التقليديه المتعدده تلوث طبقات الجو وبكثافه، ومشكله ما يعرف ب ظاهرة البيت الزجاجي وبالتالي الاحتباس الحراري العالمي وارتفاع حرارة الارض وشحة المياه والتصحر وتداعي الامن الغذائي وتداعيات ذلك.

وبغض النظر عن القرارات التي سوف تم اتخاذها فيما يتعلق بمحاربة التلوث التي تساهم به بشكل كبير واساسي الدول الصناعية الكبرى، وبغض النظر عن الاليه التي سوف يتم وضعها للتطبيق العملي لهذه القرارات والتي تهدف في الاساس الى تقليل كمية الغازات الملوثه التي يتم بثها الى الجو، والى التوجه أكثر نحو مصادر الطاقه النظيفه أو الخضراء، الا أن الاثار والتداعيات البيئيه والصحيه التي أحدثتها وما زالت تحدثها هذه الدول بفعل الاحتباس الحراري والتغيرات المناخيه قد شملت معظم دول العالم، وبالاخص الدول الفقيره التي لا تساهم بشكل ما في احداث التغيرات المناخيه ولكن تتحمل العواقب والاثار بشكل أكثر ايلاما أو بدون أنصاف أو بدون عدل، وهنا نشأ مصطلح ما بات يعرف " العداله المناخيه" أو بالاحرى عدم وجود أو غياب عداله مناخيه في العالم.

وحين الحديث عن الشباب والتغيير، فمن المعروف ان المجتمع الفلسطيني بكافة تجمعاته هو مجتمع فتي أو مجتمع شاب، وهذه الفئه الضخمه من فئات المجتمع العمريه من المفترض أن يحسب لها كل الاهميه، سواء في مجالات التخطيط أو التنميه أو طبيعة التغيير أو الجوانب الصحيه والاجتماعيه أو في موضوع اختيار من يمثلهم، أي في الانتخابات وبغض النظر عن نوعها، فمن المفترض أن تحتل هذه الفئه الشابه الضخمه الاهميه والحيز المطلوبين، سواء من حيث الترشح أو طبيعة البرامج الانتخابيه، وبالاخص تلك البرامج التي تركز على مبدأ التغيير، سواء أكان تغييرا اجتماعيا أو تربويا أو اقتصاديا أو سياسيا.

وتبرز ألاهمية الكبيره للانتخابات القادمه للشباب، سواء محليه أو تشريعيه أو رئاسيه، هذا ان تمت، لان هذه الانتخابات تأتي بعد فتره طويله من أخر أنتخابات عامه تمت لها تأثير عام على مختلف جوانب الحياه في بلادنا، وبما أن السن المحدد للاقتراع في بلادنا هو ال 18 عاما، فأن فئه كبيره قد تصل الى أكثر من ال 20% من مجموع الناخبين سوف تنتخب لاول مره، وبدون شك أن هذه الفئه لها مفاهيم وتطلعات وخطط وتفكير وتوقعات وأفكار تختلف عن فئات عمريه أخرى، مارست حق الانتخاب في الماضي، وعاشت ضمن بيئات وتطلعات مختلفه.

والتغيير الذي ينشده الشباب يرتبط بشكل أساسي بالعداله، وبالاخص العداله على مستوى الممارسه العمليه للفئات الشابه، من ذكور واناث، أي العداله التي ينخرط تطبيقها في منظور النوع الاجتماعي، اي غياب العداله أو المساوه التي أفرزتها أنظمة المجتمع والعادات والتدخلات التربويه التقافيه التي اعتدنا عليها، من حيث فرص الحصول على التعليم أو الوظائف أو مصادر الدخل والاحتفاظ بها أو الحقوق أو المساوه في الاجر وفي العمل اللائق وغير ذلك.

والتغيير كذلك يرتبط وسوف تزداد شدة هذا الارتباط بمفهوم تحقيق العداله المناخيه للشباب، وكذلك بالتركيز من ناحية النوع الاجتماعي، والذي سوف تكون أثاره ملموسه عندنا في فلسطين، وبشكل أكثر حده على المرأه وعائلتها، وبالتحديد المرأه الريفيه المزارعه، والذي سوف يؤثر عل مصادر وأنظمة بيئيه أعتادت عليها، مثل المياه والطعام من حيث الكميه والنوعيه والارض والتربه والنفايات والتعامل مع الامراض والاوبئه وكذلك وجود الاحتلال والذي سوف يفاقم جميع ذلك وبالاخص للمرأه الفلسطينيه العامله في الارض وفي المنزل.

وفي ظل تزايد أهمية اشراك الشباب في التغيير ومن ضمن ذلك تغييرات تصب في اطار العداله المناخيه، فأن ذلك يعني الحد من الغازات التي تلوث الجو والبيئة، وهذا يعني الحد من النشاطات الاقتصادية، او الى التوجة نحو الاستثمار اكثر في نشاطات اقتصادية صديقة للبيئة، او نشاطات صناعية نظيفة وخضراء، وهذا يعني تداخل وتأثير رجال المال والاقتصاد على السياسيين، وهذا يعني مدى صعوبة نقاش موضوع التغيرات المناخية في قمم العالم، وحتى أن تم التوصل لاتفاق في قمة "غلاسكو" المناخيه العالميه في الشهر القادم، فدعنا لا نتفاءل كثيرا بالتطبيق العملي لها كما حدث في الماضي في قمم عالميه مختلفه.