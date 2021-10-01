رغم تضييقات الاحتلال.. جماهير غفيرة تؤدي صلاة الفجر في الأقصى

وطن: أدت جماهير غفيرة من المواطنين، اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى وباحاته، رغم التضييقات التي مارستها قوات الاحتلال لمحاولة منعهم من الوصول للمسجد.

وبحسب مصادر محلية، فإن أعداداً كبيرة من المواطنين توافدت قبيل ساعات من صلاة الفجر، من القدس والضفة ومناطق الداخل الفلسطيني، لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

ودخل المصلون إلى المسجد الأقصى من عدة أبواب وسط تكبيرات، فيما شهدت باحات المسجد بعد أداء الصلاة تجمعات لعشرات الشبان الذين أطلقوا هتافات مختلفة.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال حاولت احتجاز أكثر من 500 مواطن معظمهم من سكان مدينة نابلس في منطقة باب العمود بالقدس، ومنعهم من الوصول للأقصى، إلا أن معظمهم نجحوا لاحقًا بأداء الصلاة فيه.

ووفقًا لذات المصادر، فإن قوات الاحتلال اعتقلت عدد من الشبان القادمين من نابلس في منطقة باب العمود بعد حرمانهم من الوصول للأقصى.

(القدس)