الاحتلال يمهل عائلة الأسير المصاب محمد الزرعيني من برقين 3 أيام تمهيدا لهدمه

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة الأسير المصاب محمد عدنان الزرعيني من بلدة برقين جنوب غرب جنين، بقرار هدم منزلها خلال ثلاثة أيام.

وأفادت مصادر محلية، الليلة الماضية، بأن قوات الاحتلال أمهلت عائلة الأسير المصاب الزرعيني الذي أصيب برصاص الاحتلال في 26/9 خلال اقتحامها لمنزله واستشهاد فتى وشاب من عائلة صبح، وما زال في العناية المركزة تحت التخدير في مستشفى "هلل يافي" داخل أراضي الـ48، ثلاثة أيام لإخلاء المنزل تمهيدا لهدمه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أخذت صباح اليوم قياسات المنزل وصورته.