افتتاح سفارة لدولة الاحتلال في البحرين

وطن: افتتحت دولة الاحتلال، اليوم الخميس، سفارة له في العاصمة البحرين المنامة، رسميًا، بحضور وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد.

وقال لابيد، في تغريدة عبر صفحته على تويتر: "قصصنا الشريط؛ وافتتحنا رسمياً السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير خارجيتها عبد اللطيف الزياني".

وأضاف وزير خارجية الاحتلال: "افتتاح السفارة يرمز إلى التعاون السياسي بيننا".

وتابع حديثه قائلا: "اتفقنا على أنه بحلول نهاية العام الجاري، سيتم افتتاح سفارة البحرين في دولة الاحتلال".

وكانت خارجية الاحتلال، قالت الأربعاء، إن لابيد سيزور المنامة بدعوة من وزير الخارجية البحريني، في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي.

وكان سفير البحرين لدى (تل أبيب)، خالد الجلاهمة، قدّم في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أوراق اعتماده لرئيس الاحتلال إسحاق هرتصوغ.

ووقّعت دولة الاحتلال والبحرين العام الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات بين الجانبين.