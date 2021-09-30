لقاء قريب يجمع الرئيس محمود عباس بوزير صحة الاحتلال ووزير التعاون الإقليمي-"الإسرائيلي"

وطن: قالت وسائل إعلام عبرية أنه من المتوقع أن يجتمع وزير صحة الاحتلال، نيتسان هوروفيتش، ووزير التعاون الإقليمي- "الإسرائيلي، عيساوي فريج، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله الأسبوع المقبل، بدعوة من الرئيس عباس إلى وزراء حزب "ميرتس" اليساري "الاسرائيلي" لزيارة السلطة، على الرغم من تحفظات رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت من الاتصال والتعاون مع السلطة الفلسطينية.

وبحسب إذاعة الجيش الاحتلال، فإن بينيت على علم بالاجتماع، ولم يعارضه حتى الآن، كما تم أبلاع أجهزة أمن الاحتلالعن الموعد للتنسيق بين الطرفين. ومن المتوقع أن تناقش في الاجتماع المقرر بين الطرفين عدة قضايا سياسية ومدنية؟

يذكر أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قد التقى قرابة شهر مع رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله. وقال مكتب غانتس في ذلك الوقت أن الطرفين ناقشا قضايا أمنية سياسية ومدنية واقتصادية.





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