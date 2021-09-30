المقدسية راما يوسف تواصل حربها في تثبيت هويتها المقدسية

وطن: كتبت عزيزة نوفل- "أنا أعيش على طرفي هذا الحاجز، لا استطيع العيش مع أبني داخله لأن زوجي ممنوع من اجتيازه، ولا استطيع أن أعيش في بلدة زوجي لأنني سأحرم في حينها من هويتي المقدسية وطفلي أيضا".

بهذه الكلمات لخصت الصحافية "راما يوسف" معاناتها في السكن في منطقة كفر عقب القريبة من حاجز قلنديا العسكري. هذه المعاناة هي ضريبة اختيارها الزواج من الشاب الذي أحبته من الضفة الغربية وهي التي تحمل الهوية المقدسية.

"من بعيد يعتقد البعض أن الاختلاف هو في لون بطاقة الهوية التي نحملها، بين الأزرق والأخضر، ولكن بالواقع هذا الفرق يعادل 54 عاما من محاولات الاحتلال الإسرائيلي وضع يدها على كامل القدس و السيطرة عليها وفصلها عن امتدادها الجغرافي بالضفة الغربية احتلال ما تبقى منها في العام 1967.

تعرفت راما على زوجها عرفات البرغوثي، أبن مدينة رام الله، وتزوجته بالرغم من كل العراقيل، بدءا من موافقة العائلة التي كانت تخشى عليها من هذا المصير المشتت بين قوانين عنصرية إسرائيلية تفصل بين أبناء الشعب الواحد.

فهذا الزواج يعني عدم قدرتهما العيش سويا في مدنهما، ففي حال انتقلت هي للعيش في الضفة تفقد الحق بإقامتها في المدينة المقدسة ومن بعدها أطفالها، بحسب القانون الإسرائيلي، وبالمقابل لا يستطيع الزوج مثل كل أهالي الضفة الغربية، دخول الحاجز إلى القدس إلا بتصريح لمدة زمنية محدده، في حال وافقت السلطات الإسرائيلية عليه.

هذا الحال، جعل يوسف وزوجها اختيار العيش في ظل حاجز قلنديا، الفاصل بين القدس والجدار الذي بنته إسرائيل حولها، وبين الضفة الغربية.

ولكن لماذا في هذه المنطقة؟

الإجابة لغير الفلسطيني الذي يعيش هذه الحالة تبدو معقدة، فالمنطقة التي تحيط بحاجز قلنديا من جهة الممتدة إلى الضفة الغربية، هي أراضي مقدسية أخرجتها سلطات الاحتلال ببناء الجدار العنصري الفاصل حول المدينة، ولكنها بقيت إداريا، بحسب قوانين الاحتلال، تتبع لبلدية الاحتلال في القدس.

ومن هنا كانت المنطقة التي تستطيع يوسف العيش فيها بدون أن تخسر بطاقتها المقدسية، وبنفس الوقت يستطع زوجها العيش فيها لأنها لا تفصلها عن الضفة حواجز.

هذا الخيار حاولت يوسف التحايل عليه في بداية زواجها، فكانت تقسم حياتها ما بين بيت زوجها في مدينة رام الله وبيت أهلها داخل البلدة القديمة من مدينة القدس، ولكن بعد أن رزقت بطفلها الأول "جولان" بات الوضع مختلفا.

تقول:" كنت اعتقد أنني أستطيع العيش مع طفلي في مدينة القدس، وكان مهيأ لي بيتا عند عائلتي في البلدة القديمة من المدينة، ولكن القوانين الإسرائيلية الجديدة أجبرتنا على العيش في كبر عقب".

بحسب يوسف فإن هذه القوانين تنص على أنها لا استطيع منح طفلها الهوية المقدسية في حال كان الأب من الضفة الغربية، في حال عدم عيشهم سويا، مع الأب بشكل دائم بمناطق تابعة لبلدية الاحتلال لمدة عامين.

بالواقع هذا الخيار كان الوحيد والأصعب، والذي قلب حياة يوسف وزوجها، فهذه المنطقة لا تخضع لسيطرة أمنية فلسطينية، وبالمقابل، تهملها إسرائيل متعمدة مما حولها مكانا أمنا للمجرمين والهاربين من القانون.

وبسبب الوضع السياسي لهذه المنطقة أيضا، لا تقدم لسكانها خدمات بلدية ولا ترميم ولا صيانة لبنيتها التحتية، النفايات تتراكم في الشارع لأيام، لا تنظيم للسير والطرقات، وينتشر فيها البناء غير القانوني، "هنا تشعر أنك في منطقة خارج الدولة والقانون، لا أن أحد يستطيع السيطرة على المكان".

وبالمقابل، تجبر يوسف كما غيرها من العائلات المقدسية التي تعيش نفس ظروفها في هذه المنطقة، على دفع ضرائب بدل تقديم خدمات من بلدية الاحتلال:" يعترفون بهذه المنطقة أنها تتبع لبلدية القدس فقط في دفع الضرائب، ولكن دون تقديم أيه خدمات لنا".

تقول يوسف:" منذ انتقالنا للعيش هنا انقلبت حياتنا، شعرت أن هويتنا الإنسانية تشتت، أنا أعيش صراع هوية دائم، لا استطيع التمييز هل انا من القدس أم من الضفة؟.

هذا الحال أثر اجتماعيا واقتصاديا على يوسف وزوجها، فمن جهة أجرة السكن لبيتها الصغير مرتفع جدا، استغلالا من أصحاب الشقق حاجة يوسف وأمثالها للعيش في هذه المنطقة، ومن جهة أخرى التكاليف المرتفعة لإثبات عيشها فيها مثل الصور الجوية والضرائب التي تدفعها.

اجتماعيا، تقول يوسف إنها فقدت حياتها الاجتماعية في العيش بهذه المنطقة البعيدة عن عائلتها وعائلة زوجها، مما أثر أيضا على فرصها بالعمل، وهي التي تعمل صحافية، والأهم من ذلك أنها ستفكر ألف مرة قبل أن تتخذ قرارا أخر بإنجاب طفل جديد.

ورغم كل هذه المعاناة، تقول يوسف إنها ستواصل حربها لأثبات هويتها المقدسية وحمايتها من الضياع، فكل هذه الإجراءات القصد منها سحب البطاقة المقدسية من أكبر عدد ممكن من المقدسيين، وبالتالي تفريغ المدينة من سكانها لصالح المستوطنين.

وقالت:" أحيانا أشعر أن ما أعيشه هو نقمة أن تكوني مقدسية تحمل الهوية المقدسية، ولكن أفكر أيضا أنها جزء من حربنا الطويلة لإثبات هويتنا المقدسية، ومنحها لطفلي لتكريس حقه في المدينة المقدسة".