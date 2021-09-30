عمال بلدية البيرة ينهون إضرابهم بعد اتفاقية تسوية مع المجلس البلدي

وطن: على ضوء الاتفاق الذي تم توقيعه، اليوم، بين نقابة العاملين في بلدية البيرة والمجلس البلدي والحكم المحلي لإنهاء نزاع العمل ووقف الاضراب الذي خاضته النقابة منذ 9/9/2021 لتحصيل حقوق العاملين العادلة و المشروعة؛ دعت نقابة العاملين كافة عمال وموظفي البلدية للعودة إلى مواقع عملهم.

ودعت النقابة في بيانها الذي وصل "وطن" نسخة عنه؛ العاملين النقابة إلى "الالتزام والعمل بجدية في كافة مواقع المدينة".

ونصت الاتفاقية على إنهاء الإضراب والنزاع العمالي بين بلدية البيرة ونقابة العاملين والذي استمر تسعة عشر يوما، وقد تم التوقيع بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي، توفيق البديري، حيث وقعها عن البلدية رئيسها عزام إسماعيل، ورئيس النقابة عثمان غوانمة وبحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة.

وشملت الاتفاقية الموافقة على كافة النقاط الخلافية بين البلدية والنقابة باستثناء علاوة غلاء المعيشة لعام 2018 حيث اتفق الطرفان التوجه للقضاء بشأنها للبت فيها، على أن تمتنع النقابة من الإضراب بشأنها ويستمر الوضع الحالي على وضعه باستمرار صرف العلاوة لحين صدور قرار القضاء النهائي.