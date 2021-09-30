أسعار المحروقات والغاز لشهر تشرين أول

وطن: أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان، الأكثر استخدامًا في السوق الفلسطينية، بواقع 9 أغورات ابتداءً من يوم غد الجمعة الأول من تشرين أول/ أكتوبر.

ووصل سعر لتر البنزين 95 أوكتان إلى 6.23 شيقل مقارنة مع 6.14 شيقل خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري. كما ارتفع سعر لتر البنزين 98 أوكتان بواقع 7 أغورات ليصل إلى 7.09 شيقل للتر مقارنة مع 7.02 شيقل خلال الشهر الجاري.

وارتفع سعر لتر السولار بواقع 10 أغورات ليصل إلى 5.49 شيقل مقارنة مع 5.39 شيقل خلال الشهر الجاري، كما ارتفع سعر لتر الكاز بواقع 10 أغورات أيضًا ليصل إلى 5.49 شيقل.

وطرأ ارتفاع على أسعار الغاز، بعد أن استقر سعره منذ شهر نيسان الماضي.

وحددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كغم بـ 65 شيقلا بزيادة شيقلين عن السعر السابق، والأسطوانة سعة 48 كغم بسعر 260 شيقلا بزيادة 8 شواقل، والأسطوانة سعة 2.5 كغم بسعر 14 شيقل بزيادة نصف شيقل، والأسطوانة سعة 5 كغم بسعر 28 شيقلا بزيادة شيقل واحد، ولتر الغاز واصل العمارات والمؤسسات 2.82 شيقل بزيادة 9 أغورات، وكغم الغاز واصل العمارات والمؤسسات 4.96 شيقل بزيادة 17 أغورة، في حين سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.