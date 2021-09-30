مسيرة للمستوطنين في سلوان

وطن: جابت مسيرة "استفزازية" للمستوطنين، اليوم الخميس، حي بطن الهوى في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، بمناسبة الأعياد اليهودية.

وقال رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي، إن عشرات المستوطنين شاركوا بمسيرة يرتدون رداء الكهنة الأبيض ويحملون التوراة.

وأوضح أن المسيرة انطلقت من البؤرة الاستيطانية "بيت يونثان" بحراسة جنود الاحتلال حتى وصلت بؤرة مبنى عائلة أبو ناب داخل الحي، ورددوا الترانيم الدينية والأغاني وأدوا الطقوس والرقصات.

ولفت الرجبي إلى أنه ساد حي بطن الهوى أجواء من التوتر، بسبب المسيرة الاستفزازية للمستوطنين، وجرت بينهم والعائلات مشادات كلامية، الذين رددوا الأغاني الوطنية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت الأهالي من المرور عبر الشارع أثناء مرور مسيرة المستوطنين، التي انتهت بعد دخولهم للبؤرة الاستيطانية في المبنى المستولى عليه لعائلة أبو ناب.

(صفا)