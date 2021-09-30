"شباب الخليل" يعتلي صدارة دوري المحترفين بعد فوزه على "ثقافي طولكرم"

وطن: اعتلى فريق شباب الخليل" العميد" صدارة دوري المحترفين بكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه ثقافي طولكرم "العنابي" بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على ستاد هواري بومدين في مدينة دورا جنوب الخليل، في إطار الأسبوع الثالث.

وسجل الأهداف: موسى سليم وهلال موسى وأحمد ماهر، ليحقق "العميد" فوزه الثالث على التوالي والعلامة الكاملة جامعًا تسع نقاط، في حين تجمد رصيد "العنابي" عند نقطة وحيدة من تعادل وخسارتين، ليتراجع الى الترتيب الحادي عشر.

ولم ترتقِ المباراة للمستوى المطلوب، مع أفضلية واضحة لأصحاب الأرض، الذي فرض ايقاعه بشكل مطلق، وتخللها شد عصبي من لاعبي الفريقين، حيث أشهر الحكم عددًا من البطاقات الصفراء للاعبين، وبطاقة حمراء للاعب "العنابي" خالد أبو بكر في الدقيقة (74).

ومنذ البداية، اندفع "العميد" إلى الهجوم على مرمى "العنابي" عبر أحمد ماهر وهلال موسى وعدي خروب.

وافتتح شباب الخليل التسجيل في الدقيقة (43) عبر رأسية موسى سليم، بعد متابعته لركلة ركنية نفذها داود سرحان.

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة لشباب الخليل، سددها المتخصص هلال موسى، ليسكنها على يمين حارس الثقافي.

وحاول ثقافي طولكرم العودة في النتيجة، إلا أن محاولته باءت بالفشل، ليضيف شباب الخليل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من المبارة عبر لاعبه أحمد ماهر.