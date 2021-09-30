الوكالة الكورية تدعم تحسين جودة التعليم في فلسطين بـ7 مليون دولار

وطن: وقع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني و ومدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" في فلسطين يوسين شن، اليوم الخميس، اتفاقية لتنفيذ مشروع لتحسين جودة التعليم في فلسطين.

ووقعت المشروع بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي، والذي سينفذ من جانب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على مدار الأعوام 2021-2025.

ويهدف المشروع، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، إلى تحسين جودة التعليم للإناث والذكور في التعليم ما قبل الأساسي والأساسي في المناطق النائية والمستهدفة.

وسيستفيد منه أكثر من 600 مدرسة (100 مدرسة للمياه والصرف الصحي والنظافة و 500 مدرسة للتعليم على التوالي).

ويقدر إجمالي عدد المستفيدين بـ50،000 من الطلبة، بالإضافة إلى الكوادر التعليمية.

وأكد عورتاني أهمية هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار تعزيز التعليم وتجويد مخرجاته في كافة المناطق، وبما يتقاطع مع توجهات الوزارة وخططها الرامية إلى توفير تعليم نوعي للطلبة والأطفال.

وبين أن المشروع يستهدف المناطق التي تحتاج إلى إسناد ودعم بشكل دائم.

وثمن روح الشراكة مع الوكالة الكورية ودعمها للقطاع التعليمي منذ أعوام، وحرصها على خدمة التعليم الفلسطيني وتطويره.