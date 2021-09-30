الاحتلال يغلق ميناء يافا بعد اكتشاف صاروخ في المياه

وطن: أغلقت شرطة الاحتلال، النطاق البحري، قرب ميناء يافا بعد اكتشاف صاروخ في المياه.

وحسب بيان لشرطة الاحتلال فإن وحدة الشرطة البحرية أغلقت النطاق البحري قرب ميناء يافا، بعد اكتشاف صاروخ في المياه.

وجاء في البيان "الخط الساخن للشرطة تلقى مؤخرًا بلاغا من غواص إسرائيلي حول الاشتباه في وجود صاروخ تحت البحر بالقرب من ميناء يافا".

وأضاف "قامت وحدة الشرطة البحرية في لواء تل أبيب، بتطويق المنطقة، حفاظا على السلامة العامة، حتى انتهاء فحص ومعالجة الجسم (الصاروخ)، من قبل خبراء المتفجرات في الشرطة الإسرائيلية".

في حين قالت "يديعوت أحرونوت"، إنه "قبل ساعة من العثور على الصاروخ في الميناء عثرت الشرطة الاسرائيلية على عبوة ناسفة بين الأشجار في أحد شوارع مدينة يافا".

وتابعت أنه "قام اختصاصي بالمتفجرات من قبل الشرطة بتحييدها ولم يؤدي الأمر إلى أية أصابات، وعثرت الشرطة على العبوة الناسفة في احد الحدائق العامة بمدينة يافا".

وأشار البيان إلى أن منطقة التنزه المطلة على شاطئ البحر، مفتوحة لحركة المرور