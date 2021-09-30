الاحتلال يمنع ماراثون توعوي في القدس

وطن: أبلغت شرطة ومخابرات الاحتلال المهندس سامر نسيبة رئيس الاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية بحظر ماراثون السكري الذي كان مزمعا تنظيمه صباح غد الجمعة على مسار لفتا – قالونيا شمال القدس بحجة وقوف السلطة الفلسطينية وراءه .

وكانت الشرطة والمخابرات غرف "4" استدعت المهندس نسيبة صباح اليوم الخميس وحققت معه حول الماراثون واخطرته بهذا القرار الجائر الذي يدلل على مدى تخبطها في منع وحظر نشاطات رياضية وصحية بحجج ومسوغات فارغة .

كما حذرته انه سيتم اعتقاله وكل من يقترب من منطقة لفتا صباح غد الجمعة بهدف المشاركة في الماراثون.

من جهته، قال سامر نسيبه رئيس الاتحاد، انه تم منع النشاط بشكل واضح و طلب مني شخصيا عدم الاقتراب من منطقة لفتا غدا و الا سيتم اعتقالي واعتقال اي شخص يحاول القيام بهذا النشاط غداً، وحسب ادعائهم بان المنطقة ستكون مراقبة، وان الموضوع واضح و جدي للغاية سواءً في حال تنظيمه بشكل فردي او تحت مظلة الاتحاد، و بناء على ذلك نحن كاتحاد نعلن الغاء هذا النشاط غداً الجمعة.

ويذكر ان ماراثون "5K" كان من المفروض ان ينطلق صباح يوم الجمعه بالتزامن مع قطاع غزه، حيث يجمع التحدي الافتراضي "5K" الناس من جميع أنحاء العالم للتأكيد على الحاجة إلى زيادة النشاط البدني للمساعدة في الوقاية من مرض السكري ومضاعافاته.

ويتيح هذا النشاط للمشاركين زيادة الوعي حول أهمية نمط الحياة الصحي في الوقاية من مرض السكري ومكافحته.

المصدر: (القدس)