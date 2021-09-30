الاحتلال يفرج عن أشقاء أبطال "نفق جلبوع" محمود العارضة وأيهم كممجي

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى إن الاحتلال قد أفرج عن الأسير شداد العارضة شقيق بطل نفق الحرية محمود العارضة، كما تم إطلاق سراح عماد كممجي شقيق البطل أيهم كممجي بعد اعتقال دام لأسابيع إثر عملية "نفق الحرية".

وانتزع ستة من أسرى جلبوع حريتهم في فجر السادس من أيلول/ سبتمبر في عملية أسطورية تركت صدى محلياً ودولياً واسعاً لفت الأنظار مجدداً نحو تاريخ الحركة الأسيرة وأسرى المؤبدات والمرضى والإداريين، ورغم إعادة اعتقال الأسرى الستة، محمود العارضة، محمد العارضة، زكريا الزبيدي، أيهم كممجي، مناضل انفيعات، يعقوب قادري، إلّا أنّ ارتداداتها سبّبت صفعة قوية لأمن دولة الاحتلال.