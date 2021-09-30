الصحة: تسجيل 18 حالة وفاة و 1461 اصابة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 49، طوباس 13، قلقيلية 13، جنين 51، ضواحي القدس 17، أريحا والأغوار 22، نابلس 55، رام الله والبيرة 61، سلفيت 8، الخليل 32، بيت لحم 13، قطاع غزة 1127".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 136، طوباس 12، قلقيلية 86، جنين 78، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 18، نابلس 110، رام الله والبيرة 120، سلفيت 25، الخليل 45، بيت لحم 7، قطاع غزة 1569".

وسجلت 12 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في بيت لحم، حالة في سلفت، حالة في طولكرم، حالة في قلقيلية، حالة في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 76 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 194 مريضاً، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,402,892 بينهم 752,412 تلقوا الجرعتين من اللقاح.