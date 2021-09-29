جنين: الاحتلال يمدد توقيف 9 أسرى لفترات متفاوتة

وطن: مددت سلطات الاحتلال توقيف 9 أسرى من محافظة جنين، بينهم الأسير المصاب محمد عدنان الزرعيني من برقين جنوب غرب جنين لـ9 أيام.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، بأن الأسير الزرعيني أصيب برصاص الاحتلال خلال الأحداث الأخيرة بجنين في 26 الشهر الجاري، حيث استشهد مواطنان حينها، واعتقل فور اصابته، وتم نقله إلى مستشفى في أراضي الـ48، وما زال في العناية المركزة تحت التخدير.

كما أوضحت أن محكمة سالم العسكرية مددت توقيف 8 أسرى آخرين من المحافظة لفترات متفاوتة.

وأضافت أن الأسرى الموقوفين هم: سعد زيدان سعايدة (6 أيام)، وإبراهيم عمار عباس (5 أيام)، وعز الدين مرزوق ليوم غد الخميس، وأحمد عدنان عابد (9 أيام)، وعلاء الدين أحمد أبو الرب (9 أيام)، وشداد عبد الله عارضة يومين.